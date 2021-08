Napoli | il Pascale tra i migliori 50 ospedali del mondo | top 5 in Italia

(Di giovedì 5 agosto 2021) L’Ospedalediè stato inserito da Newsweek nella classifica annuale deidelOspedalediLa rivista americana Newsweek, in collaborazione con Statista Inc, stila ogni anno la World’s Best Hospital ossia la classifica dei200al. La classifica si basa su 3 indicatori: il parere degli esperti (medici, direttoreieri e professionisti sanitari che partecipano a sondaggi online), il grado di soddisfazione dei pazienti e le ...

La Cilento Arte ETS quest'anno sostiene la 'Fondazione' di(Istituto Nazionale Tumori IRCCS). ...Secondo l'Oeci ilnon solo sa individuare il percorso migliore per i malati, ma sa gestire ... forza di volontà, professionalità e strutture adeguate anche a, ed al Sud in generale, si ...L’ospedale oncologico partenopeo entra per il secondo anno consecutivo nella top 40 della classifica World’s Best Hospital, stilata ogni ...Napoli. Al 40simo posto nel mondo e al quarto in Italia, primo in assoluto, e con grande distacco dalle altre strutture, nel centro e sud Italia.