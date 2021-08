Napoli | “Confortanti i dati forniti dall’Asl | ora dobbiamo a lavorare affinchè i giovani si vaccinino”

(Di venerdì 6 agosto 2021) di Monica De Santis La notizia che a Salerno e provincia si è quasi raggiunta l’immunità di gregge, comunicata nella giornata di lunedì dal dottor Saggese referente per le attività covid dell’Asl di Salerno e direttore del dipartimento di Igiene Pubblica, è stata accolta in maniera positiva dal sindaco di Salerno Vincenzoche ha così commentato idell’Asl di Salerno… “Mi giungono notizie importantidi Salerno, che mi segnala che nella provincia di Salerno, il 65% della popolazione ha già avuto la prima dose, ma dato più importante il 60% della popolazione ha ricevuto prima e seconda dose. Le previsioni statistiche ...

Siamo quasi alla fine del tunnel ma serve ancora molta prudenza. Il sindaco: "i dati forniti dall'Asl, ora dobbiamo continuare a lavorare affinchè i giovani e i giovanissimi si vaccinino" . Intanto i sindacati nazionali - come titola il quotidiano 'Le ......30 gli stabilimenti balneari sottoposti a controlli da parte dei carabinieri del Nas diche, ...se per quello che concerne il rispetto delle norme anti covid i risultati ottenuti sono...Il Napoli è arrivato a Castel di Sangro, in Abruzzo, dove soggiornerà fino al prossimo quindici agosto. Dopo la vittoria ottenuta sul campo del Wisla Cracovia, il Napoli è a Castel di Sangro per l’ult ...Vasta operazione dei carabinieri del Nas durante il mese di luglio: sono oltre 30 gli stabilimenti balneari controllati dai militari dell’Arma, ...