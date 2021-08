Napoli – Ascoli a Castel di Sangro | prezzi ed altro

(Di giovedì 5 agosto 2021)l’8 agosto adi, biglietti in vendita, ecco iRiporta il Sito ufficile delche dopo le due amichevoli internazionali con Bayern Monaco e Wisla Cracovia, vi sarà il primo test per la squdra azzurra nel ritiro didi. Gli uomini di Spalletti affronteranno l’domenica 8 agosto alle ore 17.30 allo Stadio Patini. Il match sarà diretto dall’arbitro Dionisi de L’Aquila. Assistenti: Vigile-Di Monte. A partire dalle ore 17 di oggi sarà possibile acquistare i tagliandi per la ...

Advertising

claudioruss : UFFICIALE - #Napoli-Ascoli domenica 8 agosto alle ore 17.30 allo Stadio Patini di Castel di Sangro. Biglietti in v… - MundoNapoli : Domenica Napoli-Ascoli: ecco i prezzi dei biglietti - Enzovit : Napoli - Ascoli a a Castel di Sangro: prezzi ed altro - _SiGonfiaLaRete : UFFICIALE – #NapoliAscoli, amichevole in programma l’8 agosto: orario, prezzi dei biglietti e modalità d’accesso… - AzzurroTime : Domenica c'è Napoli-Ascoli, arbitro e prezzi - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Ascoli

Il precampionato delsi arricchisce di un altra amichevole. Dopo i test internazionali contro Wisla Cracovia e Bayern Monaco, la squadra di Luciano Spalletti sfiderà l'domenica 8 agosto alle 17:30 nella ...PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI UFFICIALE " Biglietti in vendita per, prezzi e modalità di acquisto, ufficiale: Filippo Costa positivo al Covid - 19 ...Attraverso un comunicato ufficiale la SSC Napoli ha confermato l'amichevole in programma l'8 agosto alle 17.30 contro l'Ascoli.Nonostante il caso di positività al Covid in casa Napoli, il club azzurro ha ufficializzato l’amichevole di domenica contro l’Ascoli a Castel di Sangro, ca ...