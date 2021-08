Musica sotto choc, la figlia dell’amatissimo cantante è morta a soli 4 anni (Di giovedì 5 agosto 2021) In queste ore è stata confermata la morte di Lauren Maxwell, la figlia di 4 anni del rapper Fetty Wap, al secolo Willie Maxwell II, a confermarlo è stata Tourquoise Miami, moglie di Fetty e madre di Lauren. Non è stata ancora rivelata la causa esatta della morte della bambina, ma secondo una fonte di ‘Hot97’ Lauren sarebbe stata malata da molto tempo e sarebbe morta nel sonno. La notizia della morte è stata comunicata da Tourquoise con uno straziante post su Instagram, dove aveva postato un video di Lauren mentre gioca in piscina. Le parole che hanno accompagnato il video sono davvero molto toccanti: “Se vedi questo post scrivi ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 5 agosto 2021) In queste ore è stata confermata la morte di Lauren Maxwell, ladi 4del rapper Fetty Wap, al secolo Willie Maxwell II, a confermarlo è stata Tourquoise Miami, moglie di Fetty e madre di Lauren. Non è stata ancora rivelata la causa esatta della morte della bambina, ma secondo una fonte di ‘Hot97’ Lauren sarebbe stata malata da molto tempo e sarebbenel sonno. La notizia della morte è stata comunicata da Tourquoise con uno straziante post su Instagram, dove aveva postato un video di Lauren mentre gioca in piscina. Le parole che hanno accompagnato il video sono davvero molto toccanti: “Se vedi questo post scrivi ...

