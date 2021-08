Musica contro le mafie: la dodicesima edizione entra nel vivo (Di giovedì 5 agosto 2021) Delle 258 canzoni passate alla seconda fase “Casting” (votabile dal 2 al 21 Agosto) soltanto 8 vivranno la Finale di Settembre ai “Bocs Art” di Cosenza Record d’iscrizioni per la nuova formula della 12^ edizione del Premio Musica contro le mafie “Music for Change”. Con il record di 734 brani candidati, 258 passano alla seconda fase “Casting” sottoponendosi al giudizio del pubblico e delle Giurie; Soltanto 8 vivranno la Fase Finale “Sound BoCS”. Dal 2 al 21 Agosto è possibile, a chiunque, votare online sul sito www.musicforchange.it o (all’indirizzo https://pr.easypromosapp.com/entries/919802) il proprio artista ... Leggi su zon (Di giovedì 5 agosto 2021) Delle 258 canzoni passate alla seconda fase “Casting” (votabile dal 2 al 21 Agosto) soltanto 8 vivranno la Finale di Settembre ai “Bocs Art” di Cosenza Record d’iscrizioni per la nuova formula della 12^del Premiole“Music for Change”. Con il record di 734 brani candidati, 258 passano alla seconda fase “Casting” sottoponendosi al giudizio del pubblico e delle Giurie; Soltanto 8 vivranno la Fase Finale “Sound BoCS”. Dal 2 al 21 Agosto è possibile, a chiunque, votare online sul sito www.musicforchange.it o (all’indirizzo https://pr.easypromosapp.com/entries/919802) il proprio artista ...

Advertising

pickurmochi : Lol Attack on titan scoccando questa freccia infuocata contro la religione, la mia musica preferita - massimo21021978 : @DaniR64 @donnadimezzo @JacopoPellegr10 ma no...la finalità è completamente diversa danza de che ?????? ?????? non c'è un… - OltreleColonne : Music for Change – 12^ edizione Musica contro le mafie. Al via il voto pubblico e quello dei giurati… - Carlotta_Lottie : RT @Oblivionshow: Cinque contro tutti, ma soprattutto contro il freddo! Grazie Courmayeur per la bellissima serata! #oblivion #ridere #co… - Oblivionshow : Cinque contro tutti, ma soprattutto contro il freddo! Grazie Courmayeur per la bellissima serata! #oblivion… -