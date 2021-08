Musei in Rete, la Regione stanzia 22mila euro (Di venerdì 6 agosto 2021) di Monica De Santis Il progetto Musei in Reti messo in atto dal?Comune di?Salerno, per volontà dell’assessore Antonia Willburger, che da mesi sta lavorando per mettere tutti i Musei cittadini, comunali e non in Rete, così da poter far squadra e cercare di offrire ai cittadini e ai turisti il miglior servizio possibile, ma soprattutto per far crescere tutto il sistema museale della città. Un lavoro, come detto, iniziato in pieno lockdown e che ora inizia a dare i primi frutti, grazie alla Regione Campania che erogherà contributi a sostegno dei Musei e delle Raccolte museali di Ente Locale e d’interesse ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 6 agosto 2021) di Monica De Santis Il progettoin Reti messo in atto dal?Comune di?Salerno, per volontà dell’assessore Antonia Willburger, che da mesi sta lavorando per mettere tutti icittadini, comunali e non in, così da poter far squadra e cercare di offrire ai cittadini e ai turisti il miglior servizio possibile, ma soprattutto per far crescere tutto il sistema museale della città. Un lavoro, come detto, iniziato in pieno lockdown e che ora inizia a dare i primi frutti, grazie allaCampania che erogherà contributi a sostegno deie delle Raccolte museali di Ente Locale e d’interesse ...

