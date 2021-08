Muore a 58 J W Rinzler | padre di Star Wars e Indiana Jones

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 5 agosto 2021) Jonathanè stato un autore molto prolifico, conosciuto per i suoi bestseller ‘making of’ su, ‘’, ‘Alien’ e ‘Shining’. Oggi i fan piangono la sua scomparsa avvenuta il 28 luglio nella sua casa di Albion, in California, a causa di un cancro al pancreas. Aveva solo 58 anni. L’annuncio su Twitter A dare l’annuncio della sua scomparsa su Twitter è stata la figlia Sarah, che ha avuto bisogno di tempo per elaborare la notizia e renderla pubblica. “Jonathan è morto il 28 luglio dopo una battaglia di quasi un anno contro il cancro al pancreas– ...