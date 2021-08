Municipio III. FDI: “Caudo assegna immobili ai centri sociali” (Di giovedì 5 agosto 2021) “In Terzo Municipio è andato in scena l’ultimo atto della Giunta Caudo. Con solo due voti di differenza passa il “regalo” ai centri sociali”. È quanto dichiarano in una nota Fulvio Giuliano, dirigente nazionale FdI, e la presidente della Commissione Trasparenza e capogruppo di Fratelli d’Italia in III Municipio, Giordana Petrella. “Dopo essere stati occupati per dodici anni i locali di Via Monte Meta, 1200mq, vengono di fatto regolarizzati e affidati direttamente come “Bene Comune”. Come se non bastasse il Municipio dovrà anche trovare i fondi per la sistemazione e la messa a norma dei ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 agosto 2021) “In Terzoè andato in scena l’ultimo atto della Giunta. Con solo due voti di differenza passa il “regalo” ai”. È quanto dichiarano in una nota Fulvio Giuliano, dirigente nazionale FdI, e la presidente della Commissione Trasparenza e capogruppo di Fratelli d’Italia in III, Giordana Petrella. “Dopo essere stati occupati per dodici anni i locali di Via Monte Meta, 1200mq, vengono di fatto regolarizzati e affidati direttamente come “Bene Comune”. Come se non bastasse ildovrà anche trovare i fondi per la sistemazione e la messa a norma dei ...

Tornare a vivere insieme * L'autore: Professore di Urbanistica all'Università di Roma tre, Giovanni Caudo è presidente del Municipio III di Roma e promotore della lista civica Roma futura per le elezioni comunali di ottobre

