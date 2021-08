Mps, Meloni: «Il Pd ha usato la banca per scopi politici. Roba da Terzo mondo, daremo battaglia» (video) (Di giovedì 5 agosto 2021) “Ormai da diversi decenni c’è nel Monte dei Paschi di Siena una commistione tra finanza e politica degna del Terzo mondo”. Così Giorgia Meloni, in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista sull’ultimo capitolo del ‘salvataggio’ dell’istituto di credito senese. Meloni: il Pd ha usato Mps per scopi politici “Il Pd ha usato la banca per scopi politici accollando i problemi ai cittadini. Non si può fare. Continueremo a denunciare questa cosa”. La leader di Fratelli d’Italia vuole vederci chiaro. E chiede ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 5 agosto 2021) “Ormai da diversi decenni c’è nel Monte dei Paschi di Siena una commistione tra finanza e politica degna del”. Così Giorgia, in un’intervista esclusiva all’Agenzia Vista sull’ultimo capitolo del ‘salvataggio’ dell’istituto di credito senese.: il Pd haMps per“Il Pd halaperaccollando i problemi ai cittadini. Non si può fare. Continueremo a denunciare questa cosa”. La leader di Fratelli d’Italia vuole vederci chiaro. E chiede ...

