MPS | Franco | “Banca esposta a forti rischi Soluzione nell’interesse del Paese”

(Di giovedì 5 agosto 2021) (Teleborsa) – “Non vi sono le condizioni per mettere in discussione l’impegno di dismettere la partecipazione dello Stato in Mps, un’iniziativa doverosa che fa seguito ad impegni assunti dai governi precedenti” e, in tale scenario, il dialogo con Unicredit l’unica che ha manifestato interesse, è “un’iniziativa doverosa”. È quanto ha affermato ieri il ministro dell’Economia Danielein audizione davanti alle Commissioni Finanze di Camera e Senato motivando l’urgenza da parte del Tesoro di raggiungere un accordo con Unicredit sulla cessione del Monte dei Paschi. “Questa operazione costituisce unastrategicamente superiore dal punto di vista ...

Mentre le forze politiche e sindacati sollevano forti preoccupazioni sugli esuberi che potrebbero derivare dal matrimonio Unicredit -, il ministro dell'economiascende in campo per difendere le ragioni che l'hanno spinto ad avviare una trattativa in esclusiva con Unicredit., l'audizione del ministro dell'Economia ......condizioni per mettere in discussione l'impegno di dismettere la partecipazione dello Stato in, ... È quanto ha affermato ieri il ministro dell'Economia Danielein audizione davanti alle ...Il ministro dell'economia Franco ha ammesso che ci saranno oltre 2.500 esuberi, ma ha garantito che offrirà la massima tutela ai lavoratori di Mps ...Mps: i costi del salvataggio pubblico nell’operazione Unicredit, la bontà della vendita del Monte secondo il Tesoro e gli scenari del ministro Franco (anche l’ingresso dello Stato in Unicredit). Fatti ...