MotoGP | VALENTINO ROSSI ANNUNCIA IL RITIRO | “E’ stato un grande viaggio | ora la mia vita cambierà”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Ho deciso, smetto”. Segnatevi con cura la data. Ore 16.20 di giovedì 5 agosto 2021. Il momento dell’annuncio più atteso dellaha rivelato che chiuderà la sua epopea nel Motomondiale al termine della stagione in corso. Una notizia che scuote, ovviamente, il Circus e tutti i tifosi in modo pesantissimo. A 42 anni, la leggenda dellaha, quindi, scelto di dire “basta”. Ormai, oggettivamente, era nell’aria questa decisione, ma l’ufficialità è arrivata solamente oggi, nel corso di una conferenza stampa che il nove volte campione del mondo aveva deciso di organizzare prima del via ufficiale del ...

Eurosport_IT : Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ri… - Gazzetta_it : MotoGP, Valentino Rossi annuncia il ritiro - SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI HA DECISO, ALLE 16.15 CONFERENZA STAMPA STRAORDINARIA ?? In diretta su Sky Sport MotoGP, canale 208… - July_Stilinski : RT @Eurosport_IT: Quanto ci ha fatto emozionare il Dottore? Grazie di tutto Vale!???? Dopo 26 stagioni Valentino Rossi ha deciso di ritirars… - la_patilla : El piloto italiano de MotoGP Valentino Rossi anuncia su retirada a final de 2021 -

Nel 2002 ci fu il passaggio dalle 500 due tempi allea quattro tempi, manon battè ciglio: in sella alla Honda RC211V arrivò sul tetto del mondo sia in quella stagione che nella ...Rossi annuncia il ritiro dall'attività agonistica di** a fine stagione**. Nel corso di una conferenza stampa straordinaria, indetta in fretta e furia prima del GP di Stiria, il ...Valentino Rossi si ritira a fine stagione. L'indiscrezione di questa mattina trova conferme. Alla fine l'annuncio è arrivato. "Questa sarà la mia ultima stagione come pilota di MotoGP”, ha iniziato ...Il pilota italiano di MotoGP Valentino Rossi, ha parlato in conferenza stampa su Sky Sport della sua decisione di smettere di gareggiare alla fine dell’anno; queste le parole del 9 volte campione del ...