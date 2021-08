MotoGP Styria, official: Valentino Rossi to retire at the end of the season (Di giovedì 5 agosto 2021) This morning, news broke of a special press conference involving Valentino Rossi , to take place ahead of the Austrian race weekend. His retirement announcement was already being muted, after a very ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di giovedì 5 agosto 2021) This morning, news broke of a special press conference involving, to take place ahead of the Austrian race weekend. Hisment announcement was already being muted, after a very ...

Advertising

GiulioDiPiero : RT @Max_Racing_Team: Dopo una lunga pausa il Red Bull Ring ospiterà il primo dei due round previsti in Austria ???? I motori finalmente torna… - Tiziana_TITTI_3 : RT @Max_Racing_Team: Dopo una lunga pausa il Red Bull Ring ospiterà il primo dei due round previsti in Austria ???? I motori finalmente torna… - Max_Racing_Team : Dopo una lunga pausa il Red Bull Ring ospiterà il primo dei due round previsti in Austria ???? I motori finalmente to… - infoitsport : Orari TV MotoGP 2021, GP di Styria, Red Bull Ring – Austria - Kilat_com : MotoGP Styria 2021, Quartararo Ogah Diasapi Zarco serta Duo Ducati -