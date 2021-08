MotoGP Stiria | Vinales | ' Rossi il Dio delle moto | dobbiamo dirgli grazie'

(Di giovedì 5 agosto 2021) La conferenza stampa in vista del weekend austriaco, come prevedibile, si è aperta con l'annuncio del ritiro di Valentinoche avverrà a fine stagione . I piloti Yamaha Factory , così come il ...

Valentino lo aveva detto: 'Nella pausa estiva prenderò la mia decisione sul futuro'. Così è stato: alla vigilia del GP di, primo appuntamento dopo la sosta della, Rossi ha annunciato in conferenza che si ritirerà dallaal termine della stagione 2021 . Una lunga storia d'amore, quella tra il numero 46 ..., Bagnaia: 'Niente vacanze, serve un decisivo passo in avanti'Valentino Rossi annuncia il ritiro dalle corse del Motomondiale: il pilota della Petronas, nove volte campione del mondo, dirà basta al termine della stagione Valentino Rossi lascerà le corse al termi ...Il fuoriclasse ha annunciato il suo ritiro giusto un secondo prima che rimanesse intruppato, come già stava accadendo, in un lungo ed estenuante tramonto di inutili piazzamenti, di imbarazzanti ritiri ...