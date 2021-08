MotoGp: oggi conferenza stampa di Valentino Rossi, annuncerà il ritiro? (Di giovedì 5 agosto 2021) oggi pomeriggio alle 16.15 Valentino Rossi terrà una conferenza stampa per parlare del suo futuro. Che sia il momento giusto per annunciare il ritiro dal motociclismo? Il dubbio si insinua. BREAKING: @ValeYellow46 to reveal his future in exceptional press conference Tune in LIVE at 16:15 (GMT+2) this afternoon! #VR46Decision #MotoGp https://t.co/aKbGhIGiUK — MotoGp (@MotoGp) August 5, 2021 Ecco l’annuncio della MotoGp relativo alla conferenza: Valentino Rossi ha preso ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 agosto 2021)pomeriggio alle 16.15terrà unaper parlare del suo futuro. Che sia il momento giusto per annunciare ildal motociclismo? Il dubbio si insinua. BREAKING: @ValeYellow46 to reveal his future in exceptional press conference Tune in LIVE at 16:15 (GMT+2) this afternoon! #VR46Decision #https://t.co/aKbGhIGiUK —(@) August 5, 2021 Ecco l’annuncio dellarelativo allaha preso ...

Advertising

SkySportMotoGP : Un omaggio a NICKY HAYDEN che oggi avrebbe compiuto 40 anni ? #SkyMotori #MotoGP - DilectisG : RT @napolista: Si attende di conoscere il tema dell’incontro con la stampa. Oggi alle 16.15 i suoi piani per il futuro #motogp #valentinoro… - napolista : Si attende di conoscere il tema dell’incontro con la stampa. Oggi alle 16.15 i suoi piani per il futuro #motogp… - Brawnale1 : La MotoGp non supera il mio livello di apprezzamento per la F1, tuttavia il primo pilota di cui sentii parlare é pr… - Alycienta_ : Dai tempi in 125, le gag spiritose e uniche che hanno fatto il giro del mondo, le vittorie.. valentino è unico e vo… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp oggi Sic, iniziate le riprese del documentario su Marco Simoncelli ... il documentario Sky Original che racconta Marco Simoncelli: il pilota italiano di MotoGP che, ... " La mia idea di realizzare un ritratto del Sic nasce nel 2015 e se oggi siamo riusciti a concretizzare ...

Valentino Rossi annuncia una conferenza stampa straordinaria per oggi pomeriggio Il sito ufficiale della MotoGP infatti ha reso noto che oggi, alle ore 16:15, il Dottore terrà una conferenza stampa straordinaria in merito al suo futuro. Il primo annuncio, esclusivamente da ...

MotoGP, Morbidelli ha firmato: andrà nel team ufficiale Yamaha dalla prossima stagione La Gazzetta dello Sport MotoGP, Fabio Quartararo non avrà vita facile in Austria L’azione è pronta a ripartire su una pista favorevole a Ducati e KTM, ma il leader in campionato con Yamaha proverà a cambiare i pronostici ...

MotoGP | Conferenza Rossi: gli indizi portano al ritiro Il fatto che sia stata la Dorna ad organizzare l'evento con un video pronto ad essere mandato in onda lascia presupporre che molto difficilmente il Dottore comunicherà il passaggio in VR46 nel 2022 ...

... il documentario Sky Original che racconta Marco Simoncelli: il pilota italiano diche, ... " La mia idea di realizzare un ritratto del Sic nasce nel 2015 e sesiamo riusciti a concretizzare ...Il sito ufficiale dellainfatti ha reso noto che, alle ore 16:15, il Dottore terrà una conferenza stampa straordinaria in merito al suo futuro. Il primo annuncio, esclusivamente da ...L’azione è pronta a ripartire su una pista favorevole a Ducati e KTM, ma il leader in campionato con Yamaha proverà a cambiare i pronostici ...Il fatto che sia stata la Dorna ad organizzare l'evento con un video pronto ad essere mandato in onda lascia presupporre che molto difficilmente il Dottore comunicherà il passaggio in VR46 nel 2022 ...