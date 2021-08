MotoGP | Marc Marquez | “Valentino Rossi è un leggenda Ci ha insegnato tanto”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Quella di oggi è una giornata storica per ladice addio alle gare. Sarà questa la sua ultima stagione da pilota. Nella conferenza stampa ha raccontato quanto questo sport gli abbia dato sotto tutti i punti di vista, svelando che nel suo futuro ci sono ancora le gare ma su quattro ruote. Del ritiro annunciato dal campione di Tavullia ha parlato ancheche ha parlato così del Dottore: “Giornata storica eccezionale. Pensavo facesse un anno in più con il suo team e suo fratello, ci voleva per il paddock. Ha fatto una carriera con risultati incredibili, da ...

Advertising

Gazzetta_it : Marc Marquez: “Sto ritrovando la forma. Valentino Rossi ha portato la MotoGP nel mondo” - sportal_it : Allarme Marc Marquez: 'Ho risentito dolore' - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Marc Marquez: “Sto ritrovando la forma. Valentino Rossi ha portato la MotoGP nel mondo” - motosprint : #MotoGP, Marc #Marquez sul ritiro di #Rossi: “Pensavo di vederlo correre nel suo team” #VR46Decision - maandlr : RT @Gazzetta_it: Marc Marquez: “Sto ritrovando la forma. Valentino Rossi ha portato la MotoGP nel mondo” -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Marc

... prezzo, foto, motore Gli anni successivi lo vedranno gareggiare con i più veloci e grandi Campioni della, da Nicky Hayden a Casey Stoner , fino a Jorge Lorenzo eMarquez . Una carriera ...Da Max Biaggi aMárquez, sono in tanti quelli che hanno avuto a che fare con l'agonismo e la ... inscenando duelli, faide e testa a testa emozionanti e spettacolari per i fan delladi tutto ...Così Valentino Rossi ha annunciato il ritiro dalla MotoGP, dal Motomondiale ... Salucci a Sky ha parlato del ritiro del suo amico Valentino Rossi. (Sportal) Marc Marquez ha vinto otto titoli mondiali ...Il centauro della Honda Marc Marquez ha aggiornato sulle sue condizioni fisiche a tre giorni dal Gran Premio di Stiria: "Non ho fatto del vero motocross, solo qualcosa di più ‘leggero’. Quando sono to ...