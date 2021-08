(Di giovedì 5 agosto 2021) Sono ore caldissime per ildi Valentino. Sebbene nei giorni scorsi sia diventato ufficiale l'accordo tra Tanal Entertainment e VR46 per i pmi anni , nella mattinata di oggi è ...

SkySportMotoGP : Valentino Rossi, conferenza straordinaria alle 16:15 per parlare del proprio futuro #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP… - Eurosport_IT : Alle 16:15 scopriremo il futuro di Valentino Rossi ????????? #MotoGP | #VR46 | #ValentinoRossi | #Rossi - SkySportMotoGP : ?? Il futuro di Valentino Rossi ? Cosa può succedere al Red Bull Ring ?? secondo Guido Meda ? ?? @MotoGP - motosprint : #MotoGP #StyrianGP, #Petrucci: “Futuro nell'#OffRoad? Sì, anche con #KTM” - infoitsport : Valentino Rossi si ritira? Oggi la conferenza stampa sul futuro in MotoGP: orario e dove vederla -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP futuro

Rossi? I tifosi vorrebbero un'altra stagione da pilota...sarà ildel Dottore alla luce dell'accordo tra il principe saudita e Valentino per il... Rossi - VR46 nel 2022 Con l'ufficialità dell'ingresso del team VR46 inl'anno prossimo con ...MotoGP 2021 GP Stiria Red Bull Ring Spielberg KTM Tech3 Factory Racing - Danilo Petrucci ha parlato durante la conferenza stampa del giovedì ed ha parlato non solo delle prossime due gare in programma ...Valentino Rossi lo aveva detto: "Dopo la pausa estiva, comunicherò la mia decisione sul futuro". Il campione di Tavullia è stato nuovamente di parola.