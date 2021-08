MotoGP | Bagnaia verso il GP di Stiria | “La pausa mi è servita a ricaricare le batterie”

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Questa lungadi cinque settimane mi èperle, ed ora sono pronto ad affrontare la seconda parte della stagione. Ho davvero molta voglia di ritornare in sella alla mia Desmosedici e soprattutto di ritornare a correre in Austria. Lo scorso anno infatti ero stato costretto a saltare entrambi gli appuntamenti disputati qui a causa dell’infortunio alla gamba destra”. Queste le parole di Francescoai media ufficiali della Ducati in vista del Gran Premio di, valevole per il decimo appuntamento del Mondiale 2021 di. “Al Red ...

Il campionatovede saldamente in testa Fabio Quartararo , lanciato verso il titolo con 156 punti, 34 in più di Zarzo, 48 in più die 55 in più del campione in carica Joan Mir . Poi c'è ...Telecronache diaffidate alla coppia Meda - Sanchini, Moto2 e Moto3 al duo Triolo - Pasini. ... seguito dalle rosse del connazionale Johann Zarco (Pramac Racing) e di Francesco(Ducati ...“Questa lunga pausa di cinque settimane mi è servita per ricaricare le batterie, ed ora sono pronto ad affrontare la seconda parte della stagione. Ho davvero molta voglia di ri ...In una pista favorevole ai bolidi di Borgo Panigale servono punti per recuperare lo svantaggio da Fabio Quartararo.