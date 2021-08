MotoGP, Bagnaia: “Rossi è storia, adesso dobbiamo rendergli onore” (Di giovedì 5 agosto 2021) “Il ritiro di Rossi era nell’aria, ce lo immaginavamo. La cosa curiosa è che a noi non ha detto niente, ci siamo svegliati stamattina e abbiamo visto la breaking news. Ho sperato nella supercazzola fino alla fine e invece no”. Così Pecco Bagnaia a proposito del ritiro di Valentino Rossi. “Vale ci insegna sempre a non vivere nel passato, ma è uno dei pochi che può goderselo, perché è diventato storia – prosegue il pilota Ducati – Ci ha lasciato un bel testimone, se siamo qui è merito principalmente suo. Ora sarà il momento di rendergli onore nella massima categoria“. Il ‘Dottore’ è ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 agosto 2021) “Il ritiro diera nell’aria, ce lo immaginavamo. La cosa curiosa è che a noi non ha detto niente, ci siamo svegliati stamattina e abbiamo visto la breaking news. Ho sperato nella supercazzola fino alla fine e invece no”. Così Peccoa proposito del ritiro di Valentino. “Vale ci insegna sempre a non vivere nel passato, ma è uno dei pochi che può goderselo, perché è diventato– prosegue il pilota Ducati – Ci ha lasciato un bel testimone, se siamo qui è merito principalmente suo. Ora sarà il momento dinella massima categoria“. Il ‘Dottore’ è ...

