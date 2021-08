Morte di Davide Astori | “Il medico sbagliò la diagnosi | il calciatore della Fiorentina si poteva salvare”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Bastava un ulteriore esame cardiaco per evitare ladel capitano, avvenuta il 4 marzo del 2018. È quanto si legge nella motivazionesentenza emessa nel maggio scorso contro ilsportivo viola e arrivata nelle redazioni solo oggi.Il processo per ladiha visto la condanna a un anno di reclusione, con pena sospesa perché incensurato, delsportivo Giorgio Galanti accusato di omicidio colposo.«Con la sua condotta l’imputato ha impedito l’accertamento ...

...necessario atto" che avrebbe avviato un iter diagnostico in grado di salvare la vita di... avrebbe comportato l'installazione di un impianto di defibrillazione e ciò avrebbe escluso la morte del ... Leggi anche morte di Astori, condannato il medico sportivo 'Astori è morto per cause naturali' Astori, da tutta Italia per salutare il capitano È quanto sostiene il giudice nella ... Galanti, all'epoca dei fatti direttore sanitario del centro di medicina dello sport di Careggi a Firenze, avrebbe commesso «un errore diagnostico» decidendo di non effettuare ulteriori controlli nonos ...