Morte di Davide Astori | il gup | “Il calciatore poteva essere salvato” Le motivazioni della condanna del medico sportivo

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il capitanoFiorentina. E’ quanto si legge, nero su bianco, nellesentenza del gup, Angelo Antonio Pezzuti, che sostiene che la malattia cardiaca che uccise il31enne nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2018 avrebbe potutodiagnosticata, ma non lo fu per un errore del, che tralasciò di effettuare alcuni esami violando i protocolli sanitari previsti. Il professor Giorgio Galanti, all’epoca dei fatti ...

Advertising

ricamanonricca : LA MORTE DI DAVIDE IN BRACCIALETTI ROSSI È UNA DI QUELLE COSE CHE NON SUPERERÒ MAI - SecolodItalia1 : Morte di Davide Astori: “Il medico sbagliò la diagnosi, il calciatore della Fiorentina si poteva salvare”… - CorriereUmbria : Morte di Davide Astori, il gup: 'Errore di diagnosi impedì di salvarlo'. Le motivazioni della sentenza… - zazoomblog : Morte di Astori: Il medico sbagliò diagnosi Davide si poteva salvare - #Morte #Astori: #medico #sbagliò - Sport_Fair : Novità sorprendenti riguardo il processo sulla morte di #Astori Il capitano della #Fiorentina poteva essere salvato… -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Davide

...necessario atto" che avrebbe avviato un iter diagnostico in grado di salvare la vita di... avrebbe comportato l'installazione di un impianto di defibrillazione e ciò avrebbe escluso ladel ...Leggi anchedi Astori, condannato il medico sportivo 'Astori è morto per cause naturali'Astori, da tutta Italia per salutare il capitano È quanto sostiene il giudice nella ...Galanti, all’epoca dei fatti direttore sanitario del centro di medicina dello sport di Careggi a Firenze, avrebbe commesso «un errore diagnostico» decidendo di non effettuare ulteriori controlli nonos ...Il Gup Angelo Antonio Pezzuti ha dichiarato che Davide #Astori poteva essere salvato Il capitano della Fiorentina Davide Astori poteva essere salvato. La malattia cardiaca che lo uccise nella notte tr ...