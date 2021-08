Morte Astori | il gup | “Diagnosi sbagliata del dottor Galanti impedì di salvargli la vita”

Leggi su sportface

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Con la sua condotta l’imputato ha impedito l’accertamento della malattia, avendo omesso il primo necessario atto”. Lo sostiene il gup di Firenze, Angelo Antonio Pezzuti, nella sentenza di condanna a un anno di reclusione – con pena sospesa perché incensurato – per il medico sportivo Giorgio, su cui grava l’accusa di omicidio colposo per ladi Davide, trovato privo dia Udine dove la Fiorentina si trovava per giocare contro i friulani. SportFace.