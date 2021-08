Mobilità | pronte 4 nuove postazioni di ricarica per bici elettriche

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità pronte

ForlìToday

'A breve - spiega l'assessore allaGiuseppe Petetta - entreranno in funzione 4 nuove colonnine di ricarica elettrica per biciclette, ciascuna dotata di pompa per gonfiare le ruote e, in due ...... e la necessità di, che ha portato le preferenze su laptop leggeri, compatti e facili da ... le PMI italiane si dichiaranoad affrontare una revisione dei loro processi a tutto tondo per ...