Misure anti-movida a Sperlonga, si alla mascherina in pubblico (Di giovedì 5 agosto 2021) Misure anti-movida e per arginare il rischio dovuto agli assembramenti anche a Sperlonga. Sulla scia di quanto avvenuto a San Felice Circeo e Ponza, il sindaco Armando Cusani ha infatti emesso nelle ultime ore un’ordinanza per obbligare residenti e turisti all’utilizzo della mascherina all’aperto tutti i giorni, dalle 18.00 alle 3.00 fino al 15 settembre. Il dispositivo di protezione individuale andrà indossato nelle aree pubbliche o aperte al pubblico. Nel frattempo, ieri la Asl di Latina ha annunciato 18 nuovi casi positivi al Covid in provincia, 5 ricoveri, 8 guarigioni e 2.953 ... Leggi su italiasera (Di giovedì 5 agosto 2021)e per arginare il rischio dovuto agli assembramenti anche a. Sulla scia di quanto avvenuto a San Felice Circeo e Ponza, il sindaco Armando Cusani ha infatti emesso nelle ultime ore un’ordinanza per obbligare residenti e turisti all’utilizzo dellaall’aperto tutti i giorni, dalle 18.00 alle 3.00 fino al 15 settembre. Il dispositivo di protezione individuale andrà indossato nelle aree pubbliche o aperte al. Nel frattempo, ieri la Asl di Latina ha annunciato 18 nuovi casi positivi al Covid in provincia, 5 ricoveri, 8 guarigioni e 2.953 ...

Advertising

Corriere : Retromarcia dell’hotel di lusso «no mask» (per evitare la chiusura): «Rispetteremo misure anti-Covid» - Viminale : Controlli di #polizia del #4agosto sulle misure anti #COVID19. Verifiche su: ?76.095 persone, 29 sanzionate, 1 den… - italiaserait : Misure anti-movida a Sperlonga, si alla mascherina in pubblico - comunepadova : FAQ ?? le tematiche d'interesse nel mese di agosto: ?? misure anti Covid ?? bando alloggi ERP ?? 'Guida per persone anz… - Rodica17957578 : RT @Viminale: Controlli di #polizia del #4agosto sulle misure anti #COVID19. Verifiche su: ?76.095 persone, 29 sanzionate, 1 denunciata;… -