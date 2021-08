Milano, maltempo provoca esondazione del Seveso e del Lura (Di giovedì 5 agosto 2021) maltempo a Milano, nella notte le forti piogge che si sono scaraventate sulla città hanno provocato l’esondazione del Seveso e del Lura Forti piogge nella notta, a Milano esondano Seveso e Lura. Fortunatamente l’esondazione non ha causato danni e feriti. Il Lura è uscito dagli argini intorno alle 3 e mezza a Lainate (Milano) nella zona industriale, quindi con scarsa presenza abitativa: solo alcune palazzine hanno avuto cantine e tavernette allagate. A Milano il ... Leggi su zon (Di giovedì 5 agosto 2021), nella notte le forti piogge che si sono scaraventate sulla città hannoto l’dele delForti piogge nella notta, aesondano. Fortunatamente l’non ha causato danni e feriti. Ilè uscito dagli argini intorno alle 3 e mezza a Lainate () nella zona industriale, quindi con scarsa presenza abitativa: solo alcune palazzine hanno avuto cantine e tavernette allagate. Ail ...

Advertising

Corriere : Maltempo, frana nel Lecchese. Paura per una diga: evacuate 120 persone da un campeggio - Corriere : Esonda il Seveso a Milano, fuori anche il lago di Como. Nel Lecchese resiste la diga di Pagnona - Agenzia_Ansa : Il maltempo non lascia il Centronord: nuova fase instabile in arrivo ed è allerta gialla in Liguria, Toscana, Piemo… - MilanoSpia : Esondazione Lago di Como, i vigili urbani chiudono il lungolago. In piazza passerelle su acqua e detriti… - KuroshBozorgh : RT @giornaleprociv: #Maltempo nel comasco, lecchese e al #Brennero, disagi anche a #Milano #protezionecivile @emergenzavvf -