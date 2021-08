Milan, Tomori: “Maignan nello spogliatoio parla già italiano” (Di giovedì 5 agosto 2021) Fikayo Tomori ha raccontato un retroscena su Mike Maignan. Un aneddoto che denota la personalità del nuovo portiere del Milan Leggi su pianetamilan (Di giovedì 5 agosto 2021) Fikayoha raccontato un retroscena su Mike. Un aneddoto che denota la personalità del nuovo portiere del

Advertising

AntoVitiello : Convocati #Milan per Nizza PORTIERI: Maignan, Tatarusanu. DIFENSORI: Tomori, Calabria, Romagnoli, Theo, Ballo-… - herbertharriola : RT @PianetaMilan: #Milan, #Tomori: “#Maignan nello spogliatoio parla già italiano” - PianetaMilan : #Milan, #Tomori: “#Maignan nello spogliatoio parla già italiano” - Psi0_ : RT @malore_post: @Psi0_ Vendere theo+kessie+tomori+leao per una stagione di messi al Milan ... firmo ieri - malore_post : @Psi0_ Vendere theo+kessie+tomori+leao per una stagione di messi al Milan ... firmo ieri -