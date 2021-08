Milan si sblocca James Rodriguez per la trequarti: Jorge Mendes regista dell'operazione? (Di giovedì 5 agosto 2021) I rossoneri sarebbero sulle tracce del colombiano dell'Everton: Jorge Mendes è il regista dell'operazione? Leggi su 90min (Di giovedì 5 agosto 2021) I rossoneri sarebbero sulle tracce del colombiano'Everton:è il

Advertising

zazoomblog : Calciomercato Milan – Si sblocca il trequartista: tutto su James Rodriguez - #Calciomercato #Milan #sblocca… - PianetaMilan : - GIUSPEDU : RT @MilanPress_it: PAREGGIO A METÀ GARA! ?? Non si sblocca il primo tempo tra Milan e Valencia che termina così senza reti ??? Da sottoline… - HidengJangkrik : RT @MilanPress_it: PAREGGIO A METÀ GARA! ?? Non si sblocca il primo tempo tra Milan e Valencia che termina così senza reti ??? Da sottoline… - MilanPress_it : PAREGGIO A METÀ GARA! ?? Non si sblocca il primo tempo tra Milan e Valencia che termina così senza reti ??? Da sott… -