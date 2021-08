Milan | il ds del Cosenza Goretti elogia i rossoneri | “Modello da seguire”

Advertising

ItaliaTeam_it : RIMONTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! OROOOOOOOOOOOOOO! RECORD DEL MONDOOOOOOOOO! CI PRENDIAMO TUTTO! ?? Simone Consonni, Fi… - Coninews : UN VERO CAPOLAVOROOOOO! ?? Record del Mondo e medaglia d'OROOOOO! ?? Simone #Consonni, Filippo #Ganna, Francesco… - Eurosport_IT : OROOOOOOOOOOOOOOO! ?? Altro capolavoro azzurro: Filippo Ganna, Simone Consonni, Jonathan Milan e Francesco Lamon vi… - Grasiento : @FeliceRaimondo In tutto questo, con la solidità finanziaria che verrà raggiunta dall'Inter con lacrime e sangue, e… - mcuheartx : io già lo so che dovrò passare tutto l’anno a litigare con dei mentecatti che riterranno quella del milan una stagi… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan del

... dopo la meravigliosa medaglia d'oro con recordMondo di Filippo Ganna, Simone Consonni, Francesco Lamon e Jonathannell' inseguimento a squadre maschile , oggi sarà il giorno appunto dell'...... " Peccato non essere riusciti a vincere ai calci di rigore, però l'obiettivopre - campionato ... Giocherò la prima stagione intera ale sono felice. I nuovi arrivi si stanno integrando bene. ...Tomori, tra i nuovi acquisti, conosce già l’ambiente rossonero avendolo vissuto nella passata stagione. Lo stesso sembra per Maignan, portiere ex Lille: “Si stanno integrando ...Che si chiama convinzione, obiettivi da centrare, mentalità. Madre natura, del resto, ha già apparecchiato tutto: Milan sprigiona 450 watt di potenza alla soglia, qualcosa in meno di Filippo ...