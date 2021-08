Milan, dal maxi investimento alla neopromossa: “Domani visite mediche” (Di giovedì 5 agosto 2021) Il Milan acquistò il difensore Mattia Caldara dalla Juventus e dopo qualche anno il giocatore è vicino all’addio. Andrà al Venezia. Nel 2018 Mattia Caldara si trasferi’ dalla Juventus al Milan per la cifra record di 35 milioni di euro ed ancora oggi viene ricordato come uno dei trasferimenti più esosi degli ultimi anni per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 5 agosto 2021) Ilacquistò il difensore Mattia Caldara dJuventus e dopo qualche anno il giocatore è vicino all’addio. Andrà al Venezia. Nel 2018 Mattia Caldara si trasferi’ dJuventus alper la cifra record di 35 milioni di euro ed ancora oggi viene ricordato come uno dei trasferimenti più esosi degli ultimi anni per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

