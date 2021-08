Metropolitana di Napoli, domani l’apertura della stazione Duomo progettata da Fuksas (Di giovedì 5 agosto 2021) È in programma domani alle 11,30 l’apertura della stazione Duomo della Metropolitana di Napoli. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Luigi de Magistris, il vicesindaco Carmine Piscopo, il presidente della Metropolitana Napoli Ennio Cascetta, l’assessore regionale Bruno Discepolo e il soprintendente Luigi La Rocca. Con l’apertura della stazione Duomo si conclude la tratta Dante-Garibaldi della Linea 1 ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 5 agosto 2021) È in programmaalle 11,30di. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Luigi de Magistris, il vicesindaco Carmine Piscopo, il presidenteEnnio Cascetta, l’assessore regionale Bruno Discepolo e il soprintendente Luigi La Rocca. Consi conclude la tratta Dante-GaribaldiLinea 1 ...

