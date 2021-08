Meteo Roma. Le previsioni per domani venerdì 6 agosto 2021 (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata e nubi sparse nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +20°C e +32°C. Lazio Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni su tutti i settori. Ampie schiarite nelle ore serrali sulle coste e sulle zone interne. AL NORD Al mattino tempo stabile al settentrione con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio instabilità sui settori Alpini centro-orientali con piogge e ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 agosto 2021)Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata e nubi sparse nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà asciutto con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +20°C e +32°C. Lazio Tempo stabile nella giornata con sole prevalente al mattino su tutto il Lazio; al pomeriggio il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni su tutti i settori. Ampie schiarite nelle ore serrali sulle coste e sulle zone interne. AL NORD Al mattino tempo stabile al settentrione con cieli sereni o poco nuvolosi, locali piogge sulla Liguria di Levante. Al pomeriggio instabilità sui settori Alpini centro-orientali con piogge e ...

