Messi, salta l’accordo per il rinnovo col Barcellona (Di giovedì 5 agosto 2021) salta l’accordo tra Messi e il Barcellona Come riportato dall’emittente RAC1, ci sarebbe un colpo di scena nella trattativa per il rinnovo di Messi. Nei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 5 agosto 2021)trae ilCome riportato dall’emittente RAC1, ci sarebbe un colpo di scena nella trattativa per ildi. Nei … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

MomentiCalcio : Barcellona, salta il rinnovo di Lionel Messi: l’argentino ha detto no ad nuovo taglio dello stipendio - tuttonapoli : ULTIM'ORA - Clamoroso Messi, rottura totale col Barcellona! Salta il rinnovo: i dettagli - iara_messi : JSJDJDDJDJDJDJ no salta x nadie el INADI pero justo para ella... - CuleGent : @cnsb_miguel @Pintas211 @Jandruu4 @alvarogamonal @elchiringuitotv @javibalboa85 Si Messi no salta se come a L. Vàzquez - Muaniano : @kcingnaR @lozaha_ @ildpaa @jeanpauldl1998 Ziyech è un downgrade a castijeco lo ripeto Serve gente veloce che salta… -