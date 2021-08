Messi lascia il Barcellona | secondo Mundo Deportivo ha influito il mancato acquisto di Romero

(Di giovedì 5 agosto 2021) “Ildi Cristianda parte delè stato una delle cause della rottura tra Lionele il”. Lo scrive l’autorevole testata catalana dela qualeavrebbe chiesto fortemente al club blaugrana l’innesto del difensore argentino dell’Atalanta, che a breve verrà ufficializzato dal Tottenham. Nel pomeriggio Gianluigi Longari per Sportitalia aveva anticipato che la situazione legata al rinnovo diera più che in bilico, anticipazione ...

Finisce un'era, uno dei giocatori più forti della storiail club nel quale è cresciuto come uomo e come calciatore, del quale è stato un simbolo. Una bandiera, volata via. SFIDA A DUE -...Adesso è ufficiale, Lionelil Barcellona dopo il mancato accordo per il rinnovo del contratto. Le cause, come chiarito dai blaugrana in un comunicato, sono dovute alle difficoltà economiche con cui è alle prese il ...Lionel Messi non sarà più un giocatore del Barcellona. La notizia è ormai ufficiale, dopo il comunicato del club catalano: i blaugrana hanno spiegato di aver raggiunto un accordo col numero 10 ...Dopo 17 stagioni e 34 trofei (più tutti quelli individuali, tra cui spiccano i 6 Palloni d’Oro) Leo Messi lascia il Barcellona. Questa volta non si tratta di indiscrezioni più o meno attendibili, ...