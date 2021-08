Messi lascia il Barcellona | la regola che sancisce l’addio La Liga insiste sul limite salariale

(Di giovedì 5 agosto 2021) Scontro frontale. Con motivi che riguardano direttamente lae Tebas. Si riferisce a questo ilcon quegli “Ostacoli economici e strutturali” che sanciscono di fattodi Leodalla società della sua vita. Si chiude un’era e ne apre forse un’altra, quella dei conflitti sempre più diretti tra(ma anche Real Madrid che oggi ha preso di mira l’accordo con Cvc) e. Nel mirino c’è il tettoimposto da Tebas, con limiti stringenti per i due club più importanti del campionato spagnolo. “All’8 di luglio, non lo so. Le norme sono ...

La fine di un'era. Dopo 17 stagioni e 34 trofei (più tutti quelli individuali, tra cui spiccano i 6 Palloni d'Oro) Leoil Barcellona. Questa volta non si tratta di indiscrezioni più o meno attendibili, bensì di una notizia ufficiale: a darla, infatti, è stato lo stesso club blaugrana, in un comunicato ...Dopo Valentino Rossi che si ritira, anche Leocheil Barcellona. Lo ha annunciato la società blaurgrana con una stringata nota diffusa alla stampa intorno alle 20 di giovedì 5 agosto. Dopo 21 anni finisce la storia d'amore tra il ...Leo Messi lascia il Barcellona: ecco qual è la regola che sancisce l'addio. La Liga preme sul limite salariale ...Clamoroso a Barcellona: l'argentino più volte Pallone d'Oro non rinnoverà il contratto e pertanto lascerà il club catalano. Gli sceicchi del Psg sono già in azione per tentare il colpaccio e portare M ...