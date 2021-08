Messi lascia il Barcellona | domani alle 11 la conferenza di Joan Laporta

(Di giovedì 5 agosto 2021) Il presidente delore 11 si presenterà instampa per spiegare l’addio di Lionel, anticipato nel pomeriggio da Gianluigi Longari per Sportitalia e confermato in serata dal club catalano. A dare la notizia dellastampa sono le principali testate catalane. Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Dopo diciassette stagioni e trentacinque trofei in blaugrana. E lo fa proprio nell'estate che aveva cancellato il suo tabù più grande: la bacheca vuota con l'Argentina e rispolverata. La fine di un'era. Dopo 17 stagioni e 34 trofei (più tutti quelli individuali, tra cui spiccano i 6 Palloni d'Oro) Leo Messi lascia il Barcellona. Questa volta non si tratta di indiscrezioni più o meno attendibili, bensì di una notizia ufficiale: a darla, infatti, è stato lo stesso club blaugrana, in un comunicato. Clamoroso a Barcellona: l'argentino più volte Pallone d'Oro non rinnoverà il contratto e pertanto lascerà il club catalano. Gli sceicchi del Psg sono già in azione per tentare il colpaccio e portare Messi a Parigi. Il fuoriclasse argentino non rinnoverà il proprio contratto con i blaugrana.