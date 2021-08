Mertens al lavoro dopo l'intervento, c'è la novità sui tempi di recupero (Di giovedì 5 agosto 2021) Reduce dall'intervento alla spalla sinistra del cinque luglio scorso, Dries Mertens è alle prese con la sua personale riabilitazione-preparazione. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, tuttavia, i tempi di recupero potrebbero allungarsi. Il folletto belga potrebbe infatti rimanere fuori per altri due mesi, con il Napoli che - in caso di cessione di Petagna - si ritroverebbe ad iniziare il campionato con il solo Osimhen. "Ciro", in ogni caso, farà il possibile per tornare in campo quanto prima. Lui, esattamente come tutti i tifosi, non aspetta altro. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 agosto 2021) Reduce dall'alla spalla sinistra del cinque luglio scorso, Driesè alle prese con la sua personale riabilitazione-preparazione. Come evidenziato da Il Corriere dello Sport, tuttavia, idipotrebbero allungarsi. Il folletto belga potrebbe infatti rimanere fuori per altri due mesi, con il Napoli che - in caso di cessione di Petagna - si ritroverebbe ad iniziare il campionato con il solo Osimhen. "Ciro", in ogni caso, farà il possibile per tornare in campo quanto prima. Lui, esattamente come tutti i tifosi, non aspetta altro.

