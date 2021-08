Mercoledì 4 Agosto 2021 – 355ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di giovedì 5 agosto 2021) seduta Ora inizio: 11:02 Nel corso della seduta, contro la proposta di nomina ad amministratore delegato di Fs-Anas di Ugo De Carolis, responsabile della mancata manutenzione del ponte Morandi, sono intervenuti i sen. Toninelli (M5S), Bruzzone (L-SP), Crucioli (Misto-L’A.c’è), Pinotti (PD), Loredana De Petris (Misto-LeU) e Mallegni (FIBP). Il sen. Ciriani (FdI) ha proposto di approvare un ordine del giorno nell’ambito del decreto-legge in materia di trasporti incardinato domani. Al termine della seduta il sen. Toninelli (M5S) ha annunciato il ritiro della candidatura di De Carolis in ... Leggi su udine20 (Di giovedì 5 agosto 2021)Ora inizio: 11:02 Nel corso della, contro la proposta di nomina ad amministratore delegato di Fs-Anas di Ugo De Carolis, responsabile della mancata manutenzione del ponte Morandi, sono intervenuti i sen. Toninelli (M5S), Bruzzone (L-SP), Crucioli (Misto-L’A.c’è), Pinotti (PD), Loredana De Petris (Misto-LeU) e Mallegni (FIBP). Il sen. Ciriani (FdI) ha proposto di approvare un ordine del giorno nell’ambito del decreto-legge in materia di trasporti incardinato domani. Al termine dellail sen. Toninelli (M5S) ha annunciato il ritiro della candidatura di De Carolis in ...

Advertising

matteosalvinimi : Un mercoledì pomeriggio di agosto, a Cisterna di Latina, per la Lega e i Referendum. GRAZIE!!! - ComuneMI : ??Per domani, mercoledì 4 agosto, alle 12 ? è stata emanata un'allerta #meteo gialla per rischio idrogeologico e per… - Eurosport_IT : E ora andiamoci a prendere l'orooooo! ???????? Appuntamento mercoledì 4 Agosto alle 11:06 ? #HomeOfTheOlympics |… - martina_lo_re : #Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 4 Agosto 2021 - - p40it : RT @Rewritersmag: ?????? Il nuovo #MagBook #Queer è unico. Perché? Chiediamolo a @Loredanaberte! ?? Mercoledì 4 agosto in live alle 19 sui… -