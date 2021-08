Mercato Juventus, Pjanic vuole solo i bianconeri: il matrimonio si farà (Di giovedì 5 agosto 2021) Mercato Juventus – Non è un mistero che i bianconeri, da tempo, siano alla ricerca di un centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri. Con Arthur fermo tre mesi, il recente infortunio di Rabiot e la squalifica di McKennie, la Juventus rischia di arrivare in emergenza a centrocampo già dalla prima giornata di campionato. Leggi anche: Pjanic Juventus, la rivelazione del dirigente: “vuole tornare a Torino” Un rinforzo in quel reparto, dunque, appare necessario, anche dal punto di vista strettamente numerico. Con la trattativa Locatelli in fase di stallo da diversi ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 5 agosto 2021)– Non è un mistero che i, da tempo, siano alla ricerca di un centrocampista da regalare a Massimiliano Allegri. Con Arthur fermo tre mesi, il recente infortunio di Rabiot e la squalifica di McKennie, larischia di arrivare in emergenza a centrocampo già dalla prima giornata di campionato. Leggi anche:, la rivelazione del dirigente: “tornare a Torino” Un rinforzo in quel reparto, dunque, appare necessario, anche dal punto di vista strettamente numerico. Con la trattativa Locatelli in fase di stallo da diversi ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, KAIO JORGE È ATTERRATO A TORINO PER IL BRASILIANO VISITE E FIRMA CON I BIANCONERI… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO ATALANTA, IN CHIUSURA DEMIRAL DALLA JUVENTUS VIA LIBERA PER CRISTIAN ROMERO AL TOTTENHAM… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SANTOS, ACCORDO CON LA JUVE PER KAIO JORGE IL CLUB BRASILIANO LO ANNUNCIA SUL SITO UFFICIALE… - filoni_diletta : #Pjanic sta spingendo sempre più per un suo ritorno in bianconero - firegold763 : @kravotz @Cicciodicastri @alei1004 Nizza e Marsiglia mi interessano 0, dato che non sono squadre top. E come se ogg… -