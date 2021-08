Mercato in uscita, Gaetano e Luperto verso nuovi prestiti: la situazione (Di giovedì 5 agosto 2021) I futuri di Sebastiano Luperto e di Gianluca Gaetano sono ancora tutti da decidere. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive della possibilità di un'esperienza in prestito per entrambi. Di seguito quanto evidenziato: "Intanto deve cedere, poi si farà i propri conti e si lancerà: ha bisogno di un esterno basso e un mediano, eventualmente. Ma la priorità, com’è stato sussurrato a Giuntoli, rimangono le cessioni, per alleggerire l’organico e anche il monte-stipendi. In difesa potrebbe uscire Sebastiano Luperto, e anche a centrocampo, dal quale potrebbe 'evadare' Gianluca Gaetano, inseguito dalla Cremonese che lo ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 5 agosto 2021) I futuri di Sebastianoe di Gianlucasono ancora tutti da decidere. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive della possibilità di un'esperienza in prestito per entrambi. Di seguito quanto evidenziato: "Intanto deve cedere, poi si farà i propri conti e si lancerà: ha bisogno di un esterno basso e un mediano, eventualmente. Ma la priorità, com’è stato sussurrato a Giuntoli, rimangono le cessioni, per alleggerire l’organico e anche il monte-stipendi. In difesa potrebbe uscire Sebastiano, e anche a centrocampo, dal quale potrebbe 'evadare' Gianluca, inseguito dalla Cremonese che lo ...

