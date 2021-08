Meloni e La Russa al Cav | Abbiamo bisogno della tua autorevolezza

(Di giovedì 5 agosto 2021) Gli esponenti di Fratelli d'Italia ospiti del Cav a Villa Certosa: "Ci piace stare in una coalizione di amici, non ci sono avversari tra di noi"

Il vertice a tre tra Silvio Berlusconi , Giorgiae Ignazio Laha portato Forza Italia e Fratelli d'Italia a superare le incomprensioni e a ritrovare quel clima di unità e collaborazione ...Laracconta la giornata cona Villa Certosa Berlusconi era in forma?, gli chiede il Corriere. 'In forma? In formissima! Ci ha portato in giro perla villa guidando la macchinetta ...L'incontro tra le leader di Fratelli d'Italia e il Presidente di Forza Italia in Sardegna è stata raccontata da Ignazio La Russa ...Ignazio La Russa racconta i dettagli della giornata trascorsa insieme a Giorgia Meloni a Villa Certosa, residenza estiva di Silvio Berlusconi in Sardegna. Lui e Giorgia Meloni davanti; io e la fidanza ...