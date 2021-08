Mel Brooks annuncia la sua prima autobiografia (Di giovedì 5 agosto 2021) A 95 anni Mel Brooks ha scritto la sua prima autobiografia. L’uscita del libro del leggendario regista, comico e sceneggiatore è prevista per il 30 novembre pubblicata dalla Penguin Random House. Di cosa parlerà l’autobiografia? Il libro tratterà tutto, dall’infanzia di Brooks a New York e dal servizio durante la seconda guerra mondiale alla sua collaborazione creativa con il compianto Carl Reiner, il suo matrimonio di 40 anni con Anne Bancroft e come il suo film The Producers è stato adattato in un premiato musical. Mel Brooks: Penguin Random House Penguin Random House ha ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) A 95 anni Melha scritto la sua. L’uscita del libro del leggendario regista, comico e sceneggiatore è prevista per il 30 novembre pubblicata dalla Penguin Random House. Di cosa parlerà l’? Il libro tratterà tutto, dall’infanzia dia New York e dal servizio durante la seconda guerra mondiale alla sua collaborazione creativa con il compianto Carl Reiner, il suo matrimonio di 40 anni con Anne Bancroft e come il suo film The Producers è stato adattato in un premiato musical. Mel: Penguin Random House Penguin Random House ha ...

