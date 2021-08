Meghan Markle | dentro il video per i suoi 40 anni | da Lilibet Diana alla scrivania «presidenziale»

(Di giovedì 5 agosto 2021) La spontaneità, a volte, deve essere studiata e costruita. È questa la sensazione ricavata da parte della stampa britannica analizzando il video che Meghan Markle ha pubblicato su Archewell.com, il sito della fondazione da lei creata col principe Harry, per i suoi quarant’anni. Un traguardo che la Duchessa di Sussex ha sfruttato per lanciare il nuovo progetto «40×40», un’iniziativa che vuole «aiutare le donne a tornare a lavoro» dopo la pandemia. Ma allo stesso tempo una clip che l’ex attrice americana avrebbe studiato nei minimi dettagli per affermare l’immagine di madre, moglie e imprenditrice di sé stessa.

Un 'regalo' di compleanno per Meghan Markle, fresca dei suoi 40 anni? Arriva da alcune sue ex amiche, regalo molto amaro: contro la moglie del principe Harry, infatti, piovono delle accuse durissime. In particolare da Nikki ...Un "regalo" di compleanno per Meghan Markle, fresco dei suoi 40 anni? Viene da alcuni suoi vecchi amici, un regalo molto amaro: contro la moglie del ...Il progetto "40x40", presentato da Meghan Markle con l'aiuto dell'attrice Melissa McCarthy, vuole ispirare le mamme a tornare al lavoro dopo la pandemia ...