Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020 | Italia nona | Cina in testa!

(Di giovedì 5 agosto 2021) Ledi2021 si disputano da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Si preannuncia grande spettacolo in Giappone, dove i Giochi avranno luogo per 16 giorni ricchi di emozioni e fascino. Si assegneranno oltre 300 titoli per quello che è l’evento sportivo più importante al mondo, dove tutte le discipline riescono a ritagliarsi il loro spazio e a offrire uno show ineguagliabile. Naturalmente per tutte le specialità verranno assegnati 1 oro, 1 argento, 1 bronzo (in alcuni sport è previsto il doppio terzo posto), ovviamente al netto di eventuali pari merito. L’spera di essere grande protagonista con una delegazione da ...

Advertising

SkyTG24 : Al medagliere azzurro va ad aggiungersi l'oro di Ruggero #Tita e Caterina #Banti nella #vela, classe mista Nacra 17… - meb : È oro nella #vela! Nacra 17, al primo posto Ruggero Tita e Caterina Banti a #Tokyo2020, complimenti ragazzi! ?? e ch… - Eurosport_IT : Superati Rio 2016 e Londra 2012 (28 medaglie): ora andiamo all'assalto del record di Roma 1960 (36) ???????? ?… - sportface2016 : ITALIA, SORPASSO ALLA FRANCIA! Ecco il medagliere aggiornato: gli azzurri salgono all'ottavo posto #Tokyo2020… - Chris2_Alice : Aggiorniamo il medagliere! Argento nel kayak!! ????? #Tokyo2020 #Olimpiadi #CanoeSprint -

Ultime Notizie dalla rete : Medagliere Olimpiadi

L'azzurro Manfredi Rizza è medaglia d'argento nella canoa sprint, nel K1 200 metri, alledi Tokyo 2020. Per stabilire l'ordine d'arrivo è stato necessario il fotofinish: a ... Il...APPROFONDIMENTIIL BIS Paltrinieri, impresa nel nuoto TOKYO 2020 Delusione squadre, l'Italia è fuori ai quarti IL FURTO Zazzeri derubato a Firenze FIUMICINO Gianmarco Tamberi ...L'impresa titanica di Gregorio Paltrinieri, terzo nella maratona dei 10 chilometri di nuoto in acque libere nella baia di Odaiba. Argento per Manfredi Rizza in Canoa Sprint e il nuovo record della sta ...Dopo la gioia di Gregorio Paltrinieri nella gara iniziata tra il mercoledì e il giovedì in Italia, oggi 5 agosto altre speranze di medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo.