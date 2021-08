“Medaglia d’oro” Tokyo 2020 | per l’Italia è la settima Le urla e le lacrime dei telecronisti

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 5 agosto 2021) Un altro oro, un altro grande orgoglio tutto italiano. Il settimo campione olimpico si chiama Massimo Stano ed è oro nella 20 km di marcia! Il 29enne barese di Palo del Colle, nel caldo torrido di Sapporo, firma un capolavoro, in testa a guidare il gruppo dal 12° km e poi, con una progressione irresistibile, a operare la selezione decisiva, frantumando un gruppetto inizialmente composto da sette atleti. Un diploma di tecnico commerciale programmatore informatico, da cinque mesi e mezzo è papà di Sophie, alla quale, pollice in bocca all’arrivo e sul podio, ha dedicato la vittoria. Massimo nel 2016 ha sposato Fatima, ragazza di Varese di origini marocchine e si è convertito all’Islam per ...