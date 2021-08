Mastella ringrazia Italia Viva | “Al lavoro per una grande aggregazione di centro”

(Di giovedì 5 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Ringrazioper la scelta di guardare al bene della città, ritenendomi in grado di guidare la nostra comunità in un momento dove ancora permangono tante incertezze e difficoltà”. Così in una nota stampa il sindaco di Benevento Clementecommenta il sostegno ufficiale incassato da. “L’affinità politica con– prosegue– innesta un processo politico diindispensabile per il Paese. Senza una forteal ...

" Nella mia idea di città d'arte, prosegue il Sindaco Clemente, continuiamo la consegna ... Siper la collaborazione, l'Orchestra Filarmonica di Benevento, TV Sette Benevento, per la ...Così il sindaco di Benevento, Clementeinvita nella sua colaizione i moderati forzisti e lo fa dopo che Annarita Russo si è astenuta dalla votazione al Bilancio di previsione: 'La distanza ...Srive il Comitato Sannita Acqua Bene Comune: L’illuminazione dei monumenti della nostra città attraverso lo sponsor di Acea non è a costo zero, come trionfalmente annunziato dal sindaco Mastella, ma è ...“L’illuminazione dei monumenti della nostra città attraverso lo sponsor di Acea non è a costo zero, come trionfalmente annunziato dal sindaco Mastella, ma è pagata dai cittadini attraverso le bollette ...