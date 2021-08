Massimo Stano vince la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo

(Di giovedì 5 agosto 2021)ha vinto unadi2020 grazie alla 20 km di marcia. Sul podio, dietro di lui, due giapponesi. Questa per il team italiano è la settimanonché la trentaquattresima totale. Nella giornata di oggi sono stati vinti anche due bronzi (uno su ciclismo su pista da Elia Viviani, uno nei 10 km in acque aperte da Gregorio Paltrinieri) ed un argento (conquistato da Manfredi Rizza nella disciplina della canoa sprint). CAPOLAVORO!HAI FATTO UN CAPOLAVORO! ...

storia, un'altra impresa, a Tokyo per l' Italia . Tutto grazie ache ha vinto la medaglia d'oro nella 20 chilometri di marcia . Una gara superba, tutta in progressione, chiusa a 1 ora, 21 minuti e 5 secondi, quella del 29enne pugliese. A seguire i ...Settimo oro per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 . Questa volta ad aggiudicarselo èche dopo una gara perfetta vince la 20 km di marcia. La gara è stata disputata a Sapporo. L'azzurro ha chiuso in 1'21 05 superando a sorpresa i giapponesi Ikeda e Yamanishi.ha ...Massimo Stano regala all'Italia la settima medaglia d'oro alle Olimpiadi: l'atleta ha trionfato nella 20 km di marcia con un tempo pari a 1’21”05.Tokyo, 5 ago. "Considero questa medaglia d'oro di Stano, anche se l'ho vissuta con animo triste per l'assenza di Alex Schwazer, una grande giornata dell'atletic ...