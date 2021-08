Massimo Stano | stupenda medaglia d' oro nella marcia 20 km

(Di giovedì 5 agosto 2021)trionfa20 km dialle Olimpiadi. Dopo tanti ori storici - e inaspettati - conquistati dalla spedizione azzurra ai Giochi di Tokyo, il settimo arriva dalla specialità in cui l'atletica italiana ha una tradizione vincente e una scuola sempre capace di coltivare talenti come. L'azzurro ha condotto la gara sempre nel gruppo di testa. A metà gara è terzo nel plotone deitori ancora non sgranato.attacca a 3000 metri dall'arrivo e gli reincollati i giapponesi Ikeda e Yamanishi, gli unici due capaci di tenere ...

Advertising

ItaliaTeam_it : LI HA STACCATI TUTTIIIIIIIIIIIIIIII! OROOOOOOOOO! ?? Nella 20 km di marcia Massimo Stano è CAMPIONE OLIMPICO!… - Eurosport_IT : ANDIAMO AL MASSIMOOOOOOOOOOOOOO ?????? MEDAGLIA D'ORO incredibile per Massimo Stano che domina senza storia la 20km d… - Coninews : MASSIMOOOOOOOOOO! ?? Una prova maestosa! A Sapporo Massimo #Stano è ORO OLIMPICO nella 20 km di marcia! ??… - VincenzoVinxe9 : RT @Eurosport_IT: ANDIAMO AL MASSIMOOOOOOOOOOOOOO ?????? MEDAGLIA D'ORO incredibile per Massimo Stano che domina senza storia la 20km di marc… - xdanvrsrule : RT @ItaliaTeam_it: LI HA STACCATI TUTTIIIIIIIIIIIIIIII! OROOOOOOOOO! ?? Nella 20 km di marcia Massimo Stano è CAMPIONE OLIMPICO! #ItaliaTe… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Stano

TOKYO (Giappone) - Sandro Donati , allenatore di atletica leggera ed ex trainer di Alex Schwazer, commenta così la vittoria dell' oro olimpico dinella marcia 20 km: " Una medaglia veramente entusiasmante,era stato squalificato ingiustamente ai Mondiali quando marciava meglio di tutti. E' una vittoria di grande significato, ...la ventiduesima medaglia d'oro dell'atletica italiana alle Olimpiadi quella dinella 20 chilometri di marcia, un risultato che porta a tre i successi in questa edizione di Tokyo in un medagliere già forte degli ori conquistati da Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. ...Nessuno si aspettava il suo trionfo nella marcia. Ma chi è Massimo Stano oro nella marcia 20 km a Tokyo 2020? L'atleta pugliese, 29 anni, trionfa nella gara che nel 1980 ha incoronato Maurizio Damilan ...Massimo Stano (originario di Palo del Colle, in provincia di Bari) ha vinto la medaglia d'oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 in 1.21.05. Argento al giapponese ...