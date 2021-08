Massimo Stano | l' oro olimpico nella 20km di marcia convertito all' Islam per amore della sua Fatima

Advertising

Eurosport_IT : ANDIAMO AL MASSIMOOOOOOOOOOOOOO ?????? MEDAGLIA D'ORO incredibile per Massimo Stano che domina senza storia la 20km d… - ItaliaTeam_it : LI HA STACCATI TUTTIIIIIIIIIIIIIIII! OROOOOOOOOO! ?? Nella 20 km di marcia Massimo Stano è CAMPIONE OLIMPICO!… - Coninews : MASSIMOOOOOOOOOO! ?? Una prova maestosa! A Sapporo Massimo #Stano è ORO OLIMPICO nella 20 km di marcia! ??… - _Sport_Calcio_ : RT @atleticaitalia: #atletica Marcia 20 km, a metà gara Massimo Stano è terzo (41:05) con dieci secondi di ritardo dal cinese Wang (40:55)… - ManfrediPotenti : RT @matteosalvinimi: Massimo #Stano grandioso nei 20 chilometri di #marcia alle Olimpiadi di #Tokyo2020: è medaglia d'oro!!! ???????????? #Olympi… -

Ultime Notizie dalla rete : Massimo Stano

, 29 anni, un ragazzo pugliese originario di Grumo Appula, atleta della Fiamme Oro, allenato da Patrizio Parcesepe ha vinto i 20 chilometri di marcia nel caldo torrido di Sapporo, dando ...Tre medaglie sono arrivate dall' e tutte e tre sono d' oro . Delle altre si è già parlato in lungo e in largo, o meglio: in alto e veloce, ora però ne è arrivata un'altra, e ce la regala, atleta delle Fiamme Oro, che ha stravinto la marcia 20 km a . Pugliese, della provincia di Bari, Palo del Colle per la precisione, il marciatore ci riporta sul tetto dell'Olimpo dopo ...Come Massimo Stano che ha vinto la medaglia d’oro della 20 km di marcia. Per l’Italia è il settimo oro. La medaglia d’argento è stata vinta dal giapponese Koki Ikeda, il bronzo dal Toshikazu Yamanishi ...Giornata ricca per il medagliere olimpico italiano. Conquistata la medaglia d'oro nella marcia, l'argento nella canoa sprint ed il bronzo nel nuoto in acque libere. Alle Olimpiadi di ...