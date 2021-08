Massimo Stano | il marciatore che ha regalato il settimo oro all' Italia | musulmano per amore

(Di giovedì 5 agosto 2021), ilche in Giappone hailoro olimpico all', ha 29 anni ed è cresciuto a Palo del Colle , in provincia di Bari. Ha il diploma di tecnico commerciale ...

Italia da urlo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Pioggia di medaglie: ben cinque oggi. Tra queste un oro strepitoso nella 20 km di marcia con, terza vittoria nell'atletica. Gregorio Paltrinieri suggella con il bronzo nella 10 km in acque libere una meravigliosa Olimpiade. Lo strepitoso nuotatore azzurro sale sul podio per la ...Read More Sport Tokyo 2020: arriva il settimo oro, è dinella 20 chilometri di marcia 5 Agosto 2021ha vinto la medaglia d'oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ...Ventinove anni, originario di Palo del Colle in provincia di Bari, Massimo Stano, nel 2018 ha vinto il titolo italiano assoluto a Roma e l’anno dopo l’argento negli Europei Under 23 a Tampere. In ...Massimo Stano è un eccellente atleta, ma non era mai riuscito a trovare il giusto graffio in una grande kermesse internazionale: oggi è semplicemente entrato in una nuova dimensione e ha sfiancato ...