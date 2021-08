Massimo Stano è medaglia d’oro nella 20km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo (Di giovedì 5 agosto 2021) L’azzurro Massimo Stano vince la medaglia d’oro nella 20km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo. Terzo a metà gara, l’italiano è stato protagonista di un grande testa a testa contro i due rivali giapponesi, Ikeda (poi argento) e Yamanishi (bronzo), gli unici capaci di tenere il suo ritmo fino quasi al traguardo. Poi però Stano ha aumentato ancora l’andatura all’inizio dell’ultimo giro ed è rimasto da solo a marciare verso il titolo di campione olimpico. Articolo in aggiornamento L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) L’azzurrovince ladidi. Terzo a metà gara, l’italiano è stato protagonista di un grande testa a testa contro i due rivali giapponesi, Ikeda (poi argento) e Yamanishi (bronzo), gli unici capaci di tenere il suo ritmo fino quasi al traguardo. Poi peròha aumentato ancora l’andatura all’inizio dell’ultimo giro ed è rimasto da solo are verso il titolo di campione olimpico. Articolo in aggiornamento L'articolo ...

