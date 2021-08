Massimo Stano, chi è il marciatore che ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Tokyo: dall’amore per il Giappone alla conversione all’Islam (Di giovedì 5 agosto 2021) alla partenza della 20 km olimpica di marcia a Sapporo, Massimo Stano non era nel novero dei favoriti. Troppo forti gli asiatici, oltretutto in una situazione ambientale e climatica conosciuta e nella quale si allenano ogni giorno. Soprattutto cinesi e Giapponesi dovevano vincere senza fastidi da parte di nessun altro marciatore presente. Invece il pugliese ha ribaltato il pronostico, facendo sua una delle gare più sorprendenti di questa Olimpiade Giapponese, perché era in forma, perché marcia splendidamente e perché li conosceva bene. Stano è nato a Grumo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021)partenza della 20 km olimpica di marcia a Sapporo,non era nel novero dei favoriti. Troppo forti gli asiatici, oltretutto in una situazione ambientale e climatica conosciuta e nella quale sinano ogni giorno. Soprattutto cinesi esi dovevano vincere senza fastidi da parte di nessun altropresente. Invece il pugliese ha ribaltato il pronostico, facendo sua una delle gare più sorprendenti di questa Olimpiadese, perché era in forma, perché marcia splendidamente e perché li conosceva bene.è nato a Grumo ...

Advertising

ItaliaTeam_it : LI HA STACCATI TUTTIIIIIIIIIIIIIIII! OROOOOOOOOO! ?? Nella 20 km di marcia Massimo Stano è CAMPIONE OLIMPICO!… - Eurosport_IT : ANDIAMO AL MASSIMOOOOOOOOOOOOOO ?????? MEDAGLIA D'ORO incredibile per Massimo Stano che domina senza storia la 20km d… - ricpuglisi : Stano ma vero! Coincidenze? Non Credo. - alepaffumi : RT @LiaCapizzi: Nel telefonino non tengo mai le interviste. Tranne una. Massimo Stano post Mondiali 2019, da favorito fu squalificato. Per… - massimoankor : RT @lucianonobili: Ancora medaglia d’ORO! Massimo Stano trionfa nella 20 km di marcia a #Tokyo2020. Ma che Italia stiamo vedendo? Viva le O… -